Pourquoi la réouverture des mines en France constitue un triple défi

L’activité minière, aujourd’hui marginale en France métropolitaine, est sans commune mesure avec notre consommation croissante de substances d’origine minérale. Cette situation résulte notamment du déclin massif des industries extractives à partir des années 1980, pour des raisons économiques et environnementales, mais aussi d’un retrait de l’État français de ce secteur, conjointement au mouvement plus global de désindustrialisation de l’économie nationale.Dès la fin du XXsiècle, la politique et les filières minières françaises se sont ainsi essentiellement tournées vers…