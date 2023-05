Burkina-Faso : La responsabilité de l’armée pointée dans le massacre de Karma

par Amnesty International

Les autorités du Burkina Faso doivent immédiatement prendre des dispositions pour mettre fin aux attaques contre les civils dans le cadre du conflit armé et diligenter une enquête impartiale et indépendante sur les crimes survenus le 20 avril dernier à Karma, qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le 20 avril à Karma, village […]



