Des conversations extrêmement difficiles : en quête de justice pour les victimes d'abus sexuels

Les critiques disent que la justice prend trop de temps et que les auteurs ne sont pas toujours tenus pour responsables dans les cas d'exploitation et d'abus sexuels commis par le personnel de l'ONU. Nommée par le Secrétaire général en 2017, Jane Connors, la première Défenseure des droits des victimes de l'ONU, a pour mission de mettre en place une approche centrée sur les victimes dans les plus de 35 entités du système.



