Kirghizistan/Tadjikistan : Des crimes de guerre apparents commis lors du conflit frontalier

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les forces armées du Kirghizistan et du Tadjikistan ont tué et blessé des civils, commettant des crimes de guerre apparents dans le cadre du bref mais intense conflit frontalier qui les a opposées en septembre 2022. Les familles des victimes méritent que justice soit rendue et que des réparations leur soient accordées, pour ouvrir la voie à une résolution de ce conflit qui perdure, d’une manière respectueuse des droits humains. Les deux pays devraient rapidement enquêter sur les violations commises par leurs forces armées, demander des comptes aux responsables et accorder…



