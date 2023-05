Israël/TPO. Les autorités israéliennes utilisent la technologie de reconnaissance faciale pour renforcer l’apartheid

par Amnesty International

Les autorités israéliennes utilisent un système expérimental de reconnaissance faciale appelé Red Wolf pour pister les Palestinien·ne·s et automatiser les très strictes restrictions de leur droit de circuler librement, a déclaré Amnesty International le 2 mai. Dans un nouveau rapport intitulé Apartheid automatisé, l'organisation montre preuves à l'appui que Red Wolf fait partie d'un réseau de



