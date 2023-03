Europe. Les conclusions de l’organisme majeur de lutte contre la torture pointant des violences systémiques aux frontières de l’Europe corroborent des milliers de témoignages

par Amnesty International

Les conclusions du principal organe européen de lutte contre la torture, selon lesquelles les autorités à travers le continent recourent à des pratiques s’apparentant à de la torture vis-à-vis des personnes réfugiées et migrantes qui tentent de franchir les frontières de l’Europe, donnent du poids aux appels en faveur d’un changement pressant, a déclaré Amnesty […] The post Europe. Les conclusions de l’organisme majeur de lutte contre la torture pointant des violences systémiques aux frontières de l’Europe corroborent des milliers de témoignages appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet