Thaïlande. Une adolescente de 15 ans placée en détention provisoire pour lèse-majesté

par Amnesty International

En réaction au placement en détention provisoire d'une adolescente de 15 ans à Bangkok pour violation de la loi relative au crime de lèse-majesté après sa participation à une manifestation pacifique, Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande au sein d'Amnesty International, a déclaré : « Cette mesure vient à nouveau rappeler de façon troublante que les autorités thaïlandaises […]



