Séismes en Türkiye : des pertes de plus de 20% de la production alimentaire

Plus de 20% de la production agricole turque a été endommagée à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le sud de ce pays et le nord de la Syrie le 6 février dernier, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), relevant que l’évaluation des dommages et des pertes en Syrie sera publiée prochainement.



Lire l'article complet