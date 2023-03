Tunisie. Les autorités doivent libérer les personnes arrêtées dans le cadre de la dernière vague répressive en date

par Amnesty International

** Mise à jour : le 30 mars, un tribunal tunisien a refusé la demande de libération provisoire déposée par les avocat·e·s de huit personnes détenues dans le cadre d'une enquête pour des allégations de conspiration. ** Les autorités tunisiennes doivent abandonner une enquête pénale visant au moins 17 personnes, notamment des opposant·e·s politiques au président



