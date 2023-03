Canada. Air Canada doit s’excuser publiquement pour le traitement raciste infligé à la secrétaire générale d’Amnesty International Canada

par Amnesty International

Jeudi 30 mars, le personnel d'Air Canada a interdit à la secrétaire générale d'Amnesty International Canada anglophone Ketty Nivyabandi d'embarquer sur un vol reliant Ottawa à Mexico, sans aucune justification. Ketty Nivyabandi est résidente permanente du Canada et détient un passeport pour réfugiés, les deux seuls critères légaux nécessaires pour entrer au Mexique, comme l'ont confirmé



