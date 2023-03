L'Assemblée générale de l'ONU demande à la CIJ de statuer sur le changement climatique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre du Vanuatu, Ishmael Kalsakau, s'exprimait avant le vote d'une résolution visant à lutter contre le réchauffement climatique, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 29 mars 2023. © 2023 Ed Jones/AFP via Getty Images (New York, le 29 mars 2023) – L'adoption par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 29 mars 2023, d'une résolution sollicitant un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur le changement climatique est une étape importante dans la définition des obligations des gouvernements en…



