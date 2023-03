La junte du Myanmar a dissous des partis politiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Aung San Suu Kyi photographiée à Naypyidaw, au Myanmar le 19 septembre 2017. Trois ans et demi plus tard, en février 2021, elle a été arrêtée lors du coup d’État militaire perpétré dans ce pays. © 2017 Reuters La junte militaire du Myanmar a annoncé cette semaine que la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) faisait partie des 40 partis politiques et autres groupes dissous pour ne pas avoir respecté le délai d'enregistrement des partis politiques imposé par la nouvelle loi sur l'enregistrement des partis politiques. La junte, qui a mené un coup d'État militaire le…



