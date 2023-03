Piratage informatique. Amnesty International met en lumière une nouvelle campagne de piratage liée à une société mercenaire de cybersurveillance

par Amnesty International

Une campagne élaborée de piratage informatique menée par une société mercenaire de cybersurveillance et visant les systèmes d’exploitation Android de Google a été mise en lumière par le Security Lab d’Amnesty International. Les conclusions techniques ont été communiquées au groupe d’analyse des menaces de Google, qui travaille sur la lutte contre les cyberattaques soutenues par […] The post Piratage informatique. Amnesty International met en lumière une nouvelle campagne de piratage liée à une société mercenaire de cybersurveillance appeared first on Amnesty International. ]]>



