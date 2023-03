Mexique. L’incendie meurtrier dans un centre de détention pour migrant·e·s résulte de politiques inhumaines

par Amnesty International

L'incendie ayant fait au moins 40 morts parmi des migrant·e·s dans l'enceinte d'un centre d'accueil provisoire de Ciudad Juárez, le 28 mars à l'aube, est la conséquence des politiques restrictives et cruelles en matière de migration qu'ont en commun les gouvernements du Mexique et des États-Unis, a déclaré Amnesty International mardi 28 mars. « Ces événements dévastateurs mettent en […]



