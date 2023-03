Une experte de l'ONU appelle à protéger les droits et la dignité des Palestiniens

Alors que la violence s’intensifie dans les territoires palestiniens occupés et que le nouveau gouvernement israélien menace de poursuivre l’annexion, la communauté internationale doit prendre des mesures fermes et fondées sur des principes de la Charte pour protéger les droits et la dignité des Palestiniens, a déclaré jeudi une experte indépendante de l’ONU.



