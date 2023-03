France, UE : Soulever la question des droits humains lors de la visite de haut-niveau en Chine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président français Emmanuel Macron, à droite, accueillait la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à l'Elysée, à Paris, le 12 décembre 2022. © 2022 AP Photo/Michel Euler (Paris) – Le président de la République française Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen devraient faire des droits humains une priorité lors de leur visite à Pékin du 4 au 8 avril 2023, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Alors que le président chinois Xi Jinping cherche à rétablir les relations avec la France et d’autres gouvernements…



