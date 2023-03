RD Congo : Vague de violences communautaires dans l’ouest du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le marché Malebo, situé à Bandundu, transformé en camp d'accueil pour les personnes déplacées malgré la tentative du gouvernement congolais de le fermer. © 2022 Venance Kalenga/Human Rights Watch (Kinshasa) – Des violences communautaires perpétrées entre juin 2022 et mars 2023 dans le territoire de Kwamouth, dans l’ouest de la République démocratique du Congo, ont fait au moins 300 morts lors de cycles d’attaques et de représailles, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le gouvernement devrait traiter de toute urgence les litiges de longue date liés au pouvoir coutumier…



