RDC : dégradation « considérable » de la situation sécuritaire dans l’Est

L’envoyée de l’ONU en République démocratique du Congo (RDC) a prévenu mercredi le Conseil de sécurité que la situation sécuritaire dans l’Est ce pays s’est « considérablement dégradée » ces derniers mois et que la situation humanitaire y est « de plus en plus dramatique ».



Lire l'article complet