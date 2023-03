Burkina Faso : Des médias interdits d’antenne par le gouvernement militaire de transition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une télévision montre le signal coupé de la chaîne France 24, quelques heures après que le gouvernement militaire du Burkina Faso ait suspendu la chaîne, le 27 mars 2023. © 2023 OLYMPIA DE MAISMONT/AFP via Getty Images (Nairobi) – La décision du gouvernement militaire de transition du Burkina Faso de suspendre la diffusion de France 24 viole le droit à l’information émise par des médias libres et indépendants, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le gouvernement devrait immédiatement lever cette suspension et permettre à cette chaîne d’information d’émettre. Dans…



