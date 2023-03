Faits et chiffres : Les droits humains dans les Amériques en 2022-23

par Amnesty International

• Le nombre d'enfant migrants traversant à pied la zone dangereuse du bouchon du Darién, entre la Colombie et le Panama, a atteint un niveau record. Ils auraient été 32 488, selon l'UNICEF, à se risquer dans cette zone entre les mois de janvier et d'octobre.



