Observations de la secrétaire générale sur la situation des droits humains dans le monde en 2022/23

par Amnesty International

Les organisations de défense des droits humains dénoncent depuis plus de 10 ans une régulière détérioration du respect des droits fondamentaux et de l’état de droit dans le monde. Comment l’année 2022 s’inscrit-elle dans cette tendance générale ? Avons-nous vécu une nouvelle année catastrophique en matière de droits humains ? Les normes internationales ont-elles été plus que jamais […] The post Observations de la secrétaire générale sur la situation des droits humains dans le monde en 2022/23 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet