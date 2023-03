Appel à l’action de l'ONU en faveur de l’initiative « Une seule santé »

Les récentes urgences sanitaires internationales telles que la pandémie de COVID-19, les épidémies d’Ebola et les menaces permanentes d’autres zoonoses, la sécurité alimentaire, les problèmes de résistance aux antimicrobiens (RAM), ainsi que la dégradation des écosystèmes et le changement climatique démontrent clairement la nécessité de systèmes de santé résilients et d’une action mondiale accélérée, ont souligné lundi des organisations internationales.



