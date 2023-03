Brésil : Ratifier le pacte régional sur l'environnement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces écologistes brésiliennes participaient à une manifestation, début 2023. © 2023 FG Trade/Getty Images (São Paulo, le 23 mars 2023) – Le gouvernement brésilien devrait soumettre l'Accord d'Escazú au Congrès national et rallier les parlementaires pour qu'il l'approuvent, ont déclaré aujourd'hui plus de 140 organisations brésiliennes et internationales dans une lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira. Cet accord régional garantit la participation du public aux processus décisionnels environnementaux, et est le premier à contenir des dispositions…



