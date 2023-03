Le nombre d’Haïtiens souffrant de la faim ne cesse d’augmenter

La crise qui s’aggrave en Haïti a pour conséquence que de plus en plus d’Haïtiens ont des difficultés à accéder à la nourriture et souffrent de la faim, a averti jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM).



