Mali : près de 350 exactions documentées en trois mois (MINUSMA)

Quelque 347 violations et atteintes au droit international des droits de l’homme et violations du droit international humanitaire ont été documentées par la mission de paix de l’ONU au Mali, entre début octobre et fin décembre 2022, selon la dernière note trimestrielle sur la question publiée par la MINUSMA mercredi.



Lire l'article complet