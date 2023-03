Ouganda. Il faut rejeter la loi anti-LGBTI qui érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles le Parlement ougandais a adopté une loi qui érige en infraction les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe, Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Le président Yoweri Museveni doit de toute urgence opposer son veto à ce […] The post Ouganda. Il faut rejeter la loi anti-LGBTI qui érige en infraction les relations sexuelles entre personnes de même sexe appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet