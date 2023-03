Israël/TPO. 200 000 personnes exigent la fin de l’apartheid envers le peuple palestinien

par Amnesty International

Les bureaux d'Amnesty International à travers le monde remettront le 21 mars 2023 une pétition signée par plus de 200 000 personnes aux autorités israéliennes, leur demandant de mettre un terme à la démolition d'habitations palestiniennes, à titre de premier pas vers le démantèlement de l'apartheid. Cette pétition, Il faut démolir l'apartheid, pas les habitations palestiniennes, adressée



