Covid-19 : Enseignements pour la prise de mesures fondées sur les droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes faisaient la queue devant un bureau de l'Agence sud-africaine de sécurité sociale le 12 mai 2020 au Cap, en Afrique du Sud, afin de recevoir des prestations dans le cadre de la pandémie de Covid-19. © Nardus Engelbrecht/Gallo Images via Getty Images Ce mois-ci marque trois ans depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la propagation du Covid-19 de « pandémie ». Depuis lors, plus de 750 millions de cas de Covid-19 ont été signalés, dont plus de 6,8 millions de décès. Cette crise de santé publique sans précédent a révélé des défaillances…



