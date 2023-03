Haïti/France : Un journaliste poursuivi pour avoir dénoncé des abus sexuels au sein du football haïtien

par Human Rights Watch

Click to expand Image Yves Jean-Bart, former president of the Haitian Football Federation, arrives at a courthouse for a hearing regarding allegations that he abused female athletes at the country’s national training center, in Croix-des-Bouquets, Haiti, Thursday, May 14, 2020. © 2020 AP Photo/Dieu Nalio Chery (Paris) – Un journaliste d'investigation français qui a révélé des accusations d'abus sexuels à l'encontre d'Yves Jean-Bart, l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, fait face à une poursuite pour diffamation de la part de Jean-Bart, a déclaré Human Rights Watch…



Lire l'article complet