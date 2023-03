La violence contraint les familles de Las Anod à fuir sous une chaleur implacable

Communiqué de presse | Nairobi (CICR) – Depuis que la violence a éclaté à Las Anod, dans la région de Sool, au début du mois de février, au moins 150 personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées. On estime que plus de 185 000 personnes ont été déplacées.



Lire l'article complet