Mozambique. Violations du droit à la liberté de réunion : arrestations arbitraires, gaz lacrymogènes et répression des manifestations pacifiques

par Amnesty International

En réaction à la violente répression policière des manifestations pacifiques d’ampleur nationale en hommage au musicien décédé Azagaia, qui s’est caractérisée par des coups assénés aux manifestant·e·s, des tirs de gaz lacrymogènes et le ciblage des organisateurs en raison de leur rôle dans ces rassemblements, Emerlynn Gill, directrice adjointe pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique […] The post Mozambique. Violations du droit à la liberté de réunion : arrestations arbitraires, gaz lacrymogènes et répression des manifestations pacifiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet