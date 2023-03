France. Les technologies intrusives de surveillance lors des Jeux olympiques pourraient inaugurer un avenir dystopique

par Amnesty International

Les législateurs français doivent rejeter tout projet d'utilisation de la vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle (IA) lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. Ces technologies draconiennes de surveillance de masse bafouent le droit à la vie privée et peuvent donner lieu à des violations des droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. […]



Lire l'article complet