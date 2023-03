L’UE doit reconnaître la réalité du crime d’apartheid en Israël

par Amnesty International

Début mars, une délégation de diplomates européens s’est rendue à Huwara et Zatara, deux villes palestiniennes du gouvernorat de Naplouse, où des colons israéliens se sont livrés à de violentes attaques. Les violences à Huwara et alentour ont choqué par leur ampleur et leur intensité, des centaines de colons israéliens y prenant part. Toutefois, pour […] The post L’UE doit reconnaître la réalité du crime d’apartheid en Israël appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet