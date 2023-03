Sénégal: Les autorités intensifient la répression en amont des élections de 2024

par Amnesty International

À mesure que l’élection présidentielle de 2024 se rapproche, les autorités sénégalaises intensifient la répression des libertés fondamentales par la limitation de l’espace civique, l’interdiction de manifestations et l’arrestation d’un journaliste et de plusieurs personnalités de l’opposition, a déclaré Amnesty International vendredi 17 mars. « Au lieu de réprimer les libertés, elles devraient respecter les droits fondamentaux, […] The post Sénégal: Les autorités intensifient la répression en amont des élections de 2024 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet