Sierra Leone: Sept mois après les manifestations d’août 2022, violentes à certains endroits, les blessé.e.s et proches des personnes tuées attendent toujours que justice soit rendue

par Amnesty International

Amnesty International a recueilli des témoignages faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité de Sierra Leone dans le cadre de la répression des manifestations qui ont pris un tour violent à Freetown, Makeni et Kamakwie en août 2022, lors desquelles six policiers et plus de 20 manifestant·e·s et passant·e·s, dont […]



