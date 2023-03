FIFA. L’examen des allégations d’atteintes aux droits humains commises dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde au Qatar ne doit pas retarder l’indemnisation des travailleuses et travailleurs

par Amnesty International

En réaction à la promesse faite par la FIFA lors de son congrès annuel jeudi 16 mars à Kigali, au Rwanda, d'examiner si les voies de recours existantes pour les atteintes aux droits humains subies par des milliers de travailleuses et de travailleurs ayant contribué à la réussite de la Coupe du monde 2022 au Qatar



