Tunisie/UE. Lors des discussions sur la Tunisie, l’UE devrait privilégier les droits humains à la politique

par Amnesty International

Lors de leur prochaine réunion du lundi 20 mars 2023, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne devraient faire pression publiquement sur les autorités tunisiennes pour qu’elles mettent fin à la répression contre celles et ceux qui sont perçu·e·s comme des détracteurs, ont déclaré jeudi 16 mars quatre groupes de défense des droits humains. […] The post Tunisie/UE. Lors des discussions sur la Tunisie, l’UE devrait privilégier les droits humains à la politique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet