Togo : Les autorités doivent annuler les condamnations contre les journalistes Ferdinand Ayité et Isidore Kouwonou

par Amnesty International

Les autorités togolaises doivent annuler la condamnation prononcée le 15 mars 2023 contre les journalistes Ferdinand Ayité et Isidore Kouwonou, a déclaré aujourd'hui Amnesty International. Le 15 mars, le tribunal de première instance de Lomé a condamné Isidore Kouwonou, rédacteur en chef du bihebdomadaire L'Alternative, et Ferdinand Ayité, directeur de publication du même journal, à



