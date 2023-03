Pérou. Cent jours après le début des manifestations, la répression raciste se poursuit et les enquêtes peinent à avancer

par Amnesty International

Cent jours après le début des manifestations sociales au Pérou, Erika Guevara-Rosas, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Bien que toute la communauté internationale ait appelé à maintes reprises les autorités péruviennes à mettre un terme aux attaques généralisées empreintes de racisme contre les personnes manifestant dans le pays, et visant particulièrement […]



