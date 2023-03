Israël et territoires palestiniens occupés. Hyundai CE doit mettre fin à ses liens avec les crimes de guerre à Masafer Yatta

par Amnesty International

Hyundai Construction Equipment (Hyundai CE) doit prendre des mesures immédiates pour empêcher l’implication de ses produits dans les démolitions à Masafer Yatta, ont déclaré Amnesty International et Democracy for the Arab World Now (DAWN) jeudi 16 mars. Les deux organisations ont relevé cinq cas où les forces israéliennes ont utilisé des pelleteuses fabriquées par Hyundai CE pour démolir […] The post Israël et territoires palestiniens occupés. Hyundai CE doit mettre fin à ses liens avec les crimes de guerre à Masafer Yatta appeared first on Amnesty International. ]]>



