Pêche et aquaculture : des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique prêts à montrer leur véritable potentiel

Un programme de développement des pêches et de l'aquaculture mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a mis en évidence un potentiel important pour stimuler ces secteurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tanzanie, au Guyana et dans les Iles Marshall, les rendant plus autosuffisants, créant des emplois et préservant les niveaux des stocks biologiques.



