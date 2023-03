Cyclone Freddy au Malawi : le bilan s’alourdit à plus de 225 morts - OCHA

Le bilan du cyclone tropical Freddy en Afrique australe, qui a provoqué des pluies dévastatrices, des inondations et des coulées de boue dans le sud du Malawi, s’élève désormais à plus de 225 morts, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) et l’Agence de gestion des catastrophes du pays.



