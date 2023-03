Iran. Les mineur·e·s détenus subissent coups de fouet, décharges électriques et violences sexuelles dans le cadre de la répression contre les manifestations

par Amnesty International

Les forces de renseignement et de sécurité en Iran commettent de terribles actes de torture, infligeant coups, flagellations, décharges électriques, viols et autres violences sexuelles, à des manifestant·e·s mineurs parfois âgés de seulement 12 ans dans le but d'écraser leur participation au mouvement national de contestation, a déclaré Amnesty International le 16 mars 2023.



