RDC : plus de 100.000 personnes déplacées par les attaques des groupes armés au Nord-Kivu

Plus de 100.000 personnes ont été déplacées et des dizaines tuées à la suite d'une série d'attaques de groupes armés dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a rapporté mercredi l'ONU.



