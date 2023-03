Bhoutan : Libérer les prisonniers politiques purgeant de longues peines

par Human Rights Watch

Click to expand Image Photos de prisonniers politiques détenus au Bhoutan. Rangée du haut : Lok Bahadur Ghaley ; Rinzin Wangdi; Chandra Raj Rai; Kumar Gautam. Rangée du bas : San Man Gurung ; Birkha Bdr Chhetri ; Omnath Adhikari; Chaturman Tamang. © Privé (New York, le 14 mars 2023) – Le gouvernement royal du Bhoutan devrait annuler les condamnations de plusieurs dizaines de prisonniers politiques qui sont emprisonnés depuis des décennies à la suite de procès inéquitables et les libérer, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Plusieurs affaires ont été entachées d’allégations de torture.…



Lire l'article complet