Pologne. La déclaration de culpabilité d’une militante poursuivie pour avoir aidé une femme à avorter offre un « aperçu effrayant » de l’avenir

par Amnesty International

Réagissant à la condamnation de la militante Justyna Wydrzyńska à huit mois de service d'intérêt général pour avoir aidé une femme enceinte à obtenir des pilules abortives en Pologne, Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré : « Cette affaire crée un précédent dangereux en Pologne, où l'avortement est presque totalement interdit, et donne un aperçu



