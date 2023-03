Liban. Les forces de sécurité n’ont pas rendu de comptes pour les actions répressives visant des manifestant·e·s depuis 2019

par Amnesty International

Aucun responsable de l'application des lois n'a encore été poursuivi au Liban pour le recours illégal et excessif à la force envers des manifestant·e·s lors d'actions de protestation contre le gouvernement depuis 2019, a déclaré Amnesty International mardi 14 mars, alors que l'organisation publie un nouveau rapport avec la Fondation de recherche Omega.



