Près de 30% des travailleurs clés de la pandémie de Covid-19 sont peu rémunérés, selon l’OIT

Près de 30% des travailleurs de première ligne et qui ont joué un rôle essentiel pendant la pandémie de Covid-19 sont peu rémunérés dans le monde, selon l’Organisation internationale du travail (OIT), qui appelle les pays à améliorer leurs conditions de travail et leurs revenus afin de refléter pleinement la contribution de ces travailleurs clés à la société et leur importance dans le fonctionnement quotidien des économies.



