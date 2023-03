Japon. La décision d’un nouveau procès est un pas en avant vers la justice pour « le plus ancien condamné à mort au monde »

par Amnesty International

En réaction à l'arrêt de la Haute Cour de Tokyo qui a statué qu'Iwao Hakamada, 87 ans, qui détiendrait un « record » mondial après avoir passé 45 longues années dans le couloir de la mort, doit bénéficier d'un nouveau procès, Nakagawa Hideaki, directeur d'Amnesty International Japon, a déclaré : « Cette décision est l'occasion trop attendue de rendre justice à […]



