Arabie saoudite. L’exécution d’un ressortissant jordanien dénote un « mépris total pour la vie humaine »

par Amnesty International

En réaction à l’exécution de Hussein Abo al Kheir, ressortissant jordanien père de huit enfants incarcéré dans le quartier des condamnés à mort en Arabie saoudite depuis 2015, après avoir été déclaré coupable à l’issue d’un procès inique d’une infraction liée à la législation sur les stupéfiants, Heba Morayef, directrice pour la région Moyen-Orient et Afrique […] The post Arabie saoudite. L’exécution d’un ressortissant jordanien dénote un « mépris total pour la vie humaine » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet